31.01.2019 17:32

Качановских «сиделец» учили говорить «НЕТ»

В Качановской исправительной колонии (№ 54) психологами проведен тренинг с осужденными на тему «Я говорю нет!»



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30 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» психологами было проведено тренинговое занятие с осужденными по теме «Я говорю НЕТ».

В тренинге приняли участие 8 осужденных. Во время тренинга осуждены моделировали ситуации, которые могли бы привести к совершению преступления, приводили примеры из собственной жизни.

В течение проведения групповой дискуссии «Как не допустить ситуацию риска?» с осужденными обсудили, как правильно действовать в ситуациях риска, предупредить возникновение такой ситуации, как научиться ее прогнозировать и уметь говорить НЕТ.

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что осужденная может изменить свое поведение, стиль и образ жизни в любое время, но чем раньше она определится, как хочет жить и чего достичь в жизни, тем больше вероятность, что она добьется успеха в этом.