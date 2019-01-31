Качановских «сиделец» учили говорить «НЕТ»

В Качановской исправительной колонии (№ 54) психологами проведен тренинг с осужденными на тему «Я говорю нет!»
30 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» психологами было проведено тренинговое занятие с осужденными по теме «Я говорю НЕТ».
В тренинге приняли участие 8 осужденных. Во время тренинга осуждены моделировали ситуации, которые могли бы привести к совершению преступления, приводили примеры из собственной жизни.
В течение проведения групповой дискуссии «Как не допустить ситуацию риска?» с осужденными обсудили, как правильно действовать в ситуациях риска, предупредить возникновение такой ситуации, как научиться ее прогнозировать и уметь говорить НЕТ.
Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что осужденная может изменить свое поведение, стиль и образ жизни в любое время, но чем раньше она определится, как хочет жить и чего достичь в жизни, тем больше вероятность, что она добьется успеха в этом.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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давл.:
ветер: