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31.01.2019  19:53   

На заброшке в Харькове найден труп

Убитого мужчину обнаружили на заброшенной АТС.


//journalist.today
 
Как сообщает УНН, на заброшенной автоматической телефонной станции в Харькове найден труп мужчины.
 
Как рассказали УНН в правоохранительных органах, на трупе были выявлены признаки насильственной смерти.
 
На данный момент установлено, что убитый гражданин Украины, 1968 года рождения, был безработным.
 
Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины – умышленное убийство.
Источник:   УНН
 Тэги:  труп, заброшка, харьков
 
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