01.02.2019 12:47

Под Харьковом копы разоружили пожилого мужчину (ФОТО)



hk.npu.gov.ua

Во время проведения профилактической отработки района участковые инспекторы полиции получили информацию о том, что житель села Липчановка по месту своего проживания незаконно хранит оружие и боеприпасы.

В ходе санкционированного обыска домовладения 62-летнего мужчины полицейские изъяли более 280 патронов различного калибра, 6 предметов, похожих на электронные взрывные устройства, 2 взрывных устройства к гранатам «УЗРГМ-2», 3 предмета цилиндрической формы, похожие на взрывные устройства, 2 охотничьих ружья пистолет и вещество, похожее на порох.

Во время предварительного допроса мужчина не смог объяснить полиции цель хранения по месту своего проживания оружия и боеприпасов. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.