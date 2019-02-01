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01.02.2019  12:47   

Под Харьковом копы разоружили пожилого мужчину (ФОТО)


hk.npu.gov.ua
Во время проведения профилактической отработки района участковые инспекторы полиции получили информацию о том, что житель села Липчановка по месту своего проживания незаконно хранит оружие и боеприпасы.
 
В ходе санкционированного обыска домовладения 62-летнего мужчины полицейские изъяли более 280 патронов различного калибра, 6 предметов, похожих на электронные взрывные устройства, 2 взрывных устройства к гранатам «УЗРГМ-2», 3 предмета цилиндрической формы, похожие на взрывные устройства, 2 охотничьих ружья пистолет и вещество, похожее на порох. 
 
Во время предварительного допроса мужчина не смог объяснить полиции цель хранения по месту своего проживания оружия и боеприпасов. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  незаконное оружие, разоружили, харьков
 
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