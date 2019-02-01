В отделении Новой почты обвалилась крыша (ФОТО)

В Харькове в отделении "Новой почты" обвалился потолок.
Фото разрушения внутри отделения опубликовали пользователи соцсетей.
В объявлении на дверях отделения указано, что посылки, которые отправлялись на это отделение переправят на проспект Победы.
В пресс-службе компании подтвердили, что ЧП произошло в отделении №21, которое находится на улице Академика Проскуры, 1. Тем не менее, на горячей линии NewsRoom сообщили, что в данный момент отделение работает.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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