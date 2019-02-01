Главная Новости Криминал и происшествия В отделении Новой почты обвалилась крыша (ФОТО)
01.02.2019  08:45   

В отделении Новой почты обвалилась крыша (ФОТО)

В Харькове в отделении "Новой почты" обвалился потолок.


// Трэш Харьков

Фото разрушения внутри отделения опубликовали пользователи соцсетей.

В объявлении на дверях отделения указано, что посылки, которые отправлялись на это отделение переправят на проспект Победы.

В пресс-службе компании подтвердили, что ЧП произошло в отделении №21, которое находится на улице Академика Проскуры, 1. Тем не менее, на горячей линии NewsRoom сообщили, что в данный момент отделение работает.

Тэги:  обвалилась крыша, новая почта, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия В многоквартирном доме в Комунаре обвалилась крыша (Обновлено) 21.01 Криминал и происшествия Заброшенный дом в Харькове не пережил очередной снегопад 26.01 Криминал и происшествия В школе под Харьковом обрушилась крыша котельной: занятие прекращены
 
 

Видео

Харьков и «Cisco» будут сотрудничать в реализации «Умного города»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 