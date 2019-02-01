01.02.2019 08:45

В отделении Новой почты обвалилась крыша (ФОТО)

В Харькове в отделении "Новой почты" обвалился потолок.



// Трэш Харьков

Фото разрушения внутри отделения опубликовали пользователи соцсетей.

В объявлении на дверях отделения указано, что посылки, которые отправлялись на это отделение переправят на проспект Победы.

В пресс-службе компании подтвердили, что ЧП произошло в отделении №21, которое находится на улице Академика Проскуры, 1. Тем не менее, на горячей линии NewsRoom сообщили, что в данный момент отделение работает.