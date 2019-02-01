01.02.2019 10:20

За прошедшую неделю рыбоохранный патруль провел 7 рейдов на водоемы региона

В результате зимней «рыбалки» были выявлены десятки нарушений правил лова



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В период с 21 по 27 января 2019 Харьковским рыбоохранным патрулем проведено семь рейдов. В результате проведенных мероприятий раскрыто 18 нарушений по ч. 3 ст. 85 КУоАП и пять грубых нарушений по ч. 4 ст. 84 КУоАП. Кроме того, составлено два бесхозяйственного акты. Сумма нанесенного ущерба рыбному хозяйству Украины составила 229 грн. На нарушителей наложено штрафов в размере 3043 грн. Материалы дел по фактам нарушений переданы в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Например, утром 24 января на Печенежском водохранилище задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием лова ( «верши»). Благодаря оперативности рибоохоронци водных биоресурсов человек поймать не успел. Составлен админпротокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП.

25 января на Краснооскольском водохранилище патрульными было выявлено правонарушение. Так, в 13 часов разоблачены правонарушителя, который ловил рыбу на зимовальных яме. Инцидент произошел вблизи с. Лесная Стенка Купянского района Харьковской области. На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 85 КУоАП.

25 января в ходе проведения рыбоохранного рейда на территории Изюмского района Харьковской области было задокументировано нарушение п. 4.9 Правил любительского и спортивного рыболовства. На пруду в с. Чистоводовка гражданин добывал мотыля (личинку хирономид) сачком (методом мытья). Он поймал 250 граммов мотыля, чем превысил суточную норму. Сумма нанесенного ущерба составила 76 грн.

Позже на том же месте зафиксировано аналогичное нарушение. Гражданин сачком добыл 200 граммов мотыля. Ущерб составил 51 грн.

Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрено ч. 4 ст. 85 КУоАП. На обоих граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напоминаем, согласно п.4.9 Правил любительского и спортивного рыболовства лов мотыля разрешается на водоемах общего пользования для применения в качестве наживки при рыбной ловле или для нужд аквариумного рыборазведения в количестве не более 0,1 кг на ловца в сутки.

За нарушение законодательства предусмотрен штраф в размере от 340 до 680 грн. Кроме этого, нарушителю придется заплатить 510 грн за каждый кг незаконно добытого мотыля (согласно постановлению КМУ от 21.11.2011 № 1209).