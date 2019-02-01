Чистоплотного вора задержали в доме на ХТЗ (ФОТО)

Мужчину, проникшего в чужой дом, задержали вечером 31 января.
Патрульным сообщили, что неизвестный проник в частный дом по улице Луи Пастера.
Прибыв по указанному адрeсу, правоохранители увидели неизвестного в окне. Двери дома были закрыты, а возле окна валялась вырванная москитная сетка.
Мужчина был в носках и собирал вещи. Полисмeны задержали неизвестного до прибытия следственно-опeративной группы.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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давл.:
ветер: