Главная Новости Криминал и происшествия Чистоплотного вора задержали в доме на ХТЗ (ФОТО)
01.02.2019  10:59   

Чистоплотного вора задержали в доме на ХТЗ (ФОТО)

Мужчину, проникшего в чужой дом, задержали вечером 31 января.


// Патрульная полиция

Патрульным сообщили, что неизвестный проник в частный дом по улице Луи Пастера.

Прибыв по указанному адрeсу, правоохранители увидели неизвестного в окне. Двери дома были закрыты, а возле окна валялась вырванная москитная сетка.

Мужчина был в носках и собирал вещи. Полисмeны задержали неизвестного до прибытия следственно-опeративной группы.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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