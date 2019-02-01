01.02.2019 11:11

На рынках Харькова и области изъяли браконьерские сети и улов

29 и 30 января рыбоохранный патруль Харькова провел рейды по рынкам города и области



://khr.darg.gov.ua

В течение 29-30 января 2019 инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведены рейды в местах реализации водных биоресурсов на территории г.. Харькова и Харьковской области. По результатам проведенных мероприятий выявлено семь нарушений порядка приобретения и сбыта объектов животного мира. Общий вес изъятого рыбы составила 43 кг.



Например, 29 января задержан гражданин, который сбывал 7 кг окуня на рынке в пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области.



Позже на рынке в. Купянск разоблачены аналогичное нарушение. У мужчины конфисковано 5 кг щуки.



30 января о 11:00 остановлено незаконную продажу водных биоресурсов на рынке «Коммунальный», что в г.. Харьков. Нарушитель незаконно реализовывал леща и судака, общим весом 13 кг.



На всех лиц составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.



«Сообщаем, при покупке водных биоресурсов вы имеете право требовать у продавцов документов, подтверждающих законность их происхождения и сертификат качества. Если таких документов нет - просьба сразу звонить на «горячую линию» в рыбоохранного патруля Харьковщины », - сообщили в ведомстве.



Также 29 января во время проведения рейда на торговой площадке "Барабашово", что в г.. Харьков обнаружено гражданку, которая реализовывала две сетки, общей длиной 140 метров. Оформлен протокол по ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.