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01.02.2019  11:11   

На рынках Харькова и области изъяли браконьерские сети и улов

29 и 30 января рыбоохранный патруль Харькова провел рейды по рынкам города и области


://khr.darg.gov.ua

В течение 29-30 января 2019 инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведены рейды в местах реализации водных биоресурсов на территории г.. Харькова и Харьковской области. По результатам проведенных мероприятий выявлено семь нарушений порядка приобретения и сбыта объектов животного мира. Общий вес изъятого рыбы составила 43 кг.

Например, 29 января задержан гражданин, который сбывал 7 кг окуня на рынке в пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области.

Позже на рынке в. Купянск разоблачены аналогичное нарушение. У мужчины конфисковано 5 кг щуки.

30 января о 11:00 остановлено незаконную продажу водных биоресурсов на рынке «Коммунальный», что в г.. Харьков. Нарушитель незаконно реализовывал леща и судака, общим весом 13 кг.

На всех лиц составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

 «Сообщаем, при покупке водных биоресурсов вы имеете право требовать у продавцов документов, подтверждающих законность их происхождения и сертификат качества. Если таких документов нет - просьба сразу звонить на «горячую линию» в рыбоохранного патруля Харьковщины », - сообщили в ведомстве.

Также 29 января во время проведения рейда на торговой площадке "Барабашово", что в г.. Харьков обнаружено гражданку, которая реализовывала две сетки, общей длиной 140 метров. Оформлен протокол по ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, улов, харьков, документы, рынок, барабашово, сети, патруль
 
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