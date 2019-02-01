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01.02.2019  13:19   

Нападение на полицейского: установлен заказчик преступления

Полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска.


hk.npu.gov.ua
Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания в Харькове. 
 
Начальник полиции Харьковщины доложил, что полицейские отработали ряд версий совершения преступления, провели комплекс оперативных мероприятий и установили круг лиц, причастных к совершению покушения на убийство офицера полиции.  
 
Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил необходимость усиления работы для задержания всех причастных лиц.
 
«На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств - быть тщательным и всесторонним », - подчеркнул Вячеслав Аброськин.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, нападение на полицейского, харьков
 
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