01.02.2019 13:19

Нападение на полицейского: установлен заказчик преступления

Полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска.



hk.npu.gov.ua

Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания в Харькове.

Начальник полиции Харьковщины доложил, что полицейские отработали ряд версий совершения преступления , провели комплекс оперативных мероприятий и установили круг лиц, причастных к совершению покушения на убийство офицера полиции.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил необходимость усиления работы для задержания всех причастных лиц.

«На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств - быть тщательным и всесторонним », - подчеркнул Вячеслав Аброськин.