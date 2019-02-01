01.02.2019 13:58

Неосторожный водитель фуры перекрыл движение по Плехановской

1 февраля около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Плехановской, 126/1.



// Трэш Харьков

По предварительной информации, водитель автомобиля МАН, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля МАН патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.