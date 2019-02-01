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01.02.2019  13:58   

Неосторожный водитель фуры перекрыл движение по Плехановской

1 февраля около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Плехановской, 126/1.


// Трэш Харьков

По предварительной информации, водитель автомобиля МАН, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля МАН патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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