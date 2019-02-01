Неосторожный водитель фуры перекрыл движение по Плехановской

1 февраля около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Плехановской, 126/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля МАН, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля МАН патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: