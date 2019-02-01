01.02.2019 14:28

На Алексеевке сгорела частная сауна

Пожар произошел в подвале трехэтажного здания ООО клуб «Олимп».



// ГСЧС

1 февраля в 10:10 спасатели получиди вызов на пожар в подвальном помещении здания по улице Ахсарова, 21.



К месту происшествия сразу выехали 4 отделения службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия в подвальном помещении здания горела частная баня. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.



Уже в 10:51 пожар был локализован, а в 11:43 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.