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01.02.2019  14:28   

На Алексеевке сгорела частная сауна

Пожар произошел в подвале трехэтажного здания ООО клуб «Олимп».


// ГСЧС

1 февраля в 10:10 спасатели получиди вызов на пожар в подвальном помещении здания по улице Ахсарова, 21.

К месту происшествия сразу выехали 4 отделения службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия в подвальном помещении здания горела частная баня. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

Уже в 10:51 пожар был локализован, а в 11:43 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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