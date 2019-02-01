На Алексеевке сгорела частная сауна

Пожар произошел в подвале трехэтажного здания ООО клуб «Олимп».
1 февраля в 10:10 спасатели получиди вызов на пожар в подвальном помещении здания по улице Ахсарова, 21.
К месту происшествия сразу выехали 4 отделения службы спасения на автоцистерне и 1 отделение на автолестнице в составе 25 спасателей.
На момент их прибытия в подвальном помещении здания горела частная баня. Площадь пожара составила около 15 кв.м.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.
Уже в 10:51 пожар был локализован, а в 11:43 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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