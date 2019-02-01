01.02.2019 14:49

Копы ищут пострадавших от насильника с Салтовского шоссе (ФОТО)

Полиция разыскивает тех, кто пострадал от серийного насильника, напавшего на молодую женщину в харьковской аптеке в конце января 2019 года.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, руководство областного главка харьковской полиции отчиталось первому заместителю председателя Национальной полиции Украины о состоянии досудебного расследования по факту дерзкого изнасилования и ограбления девушки-провизора в одной из аптек, которое произошло 25 января в Харькове. Преступни к был задержан

Вячеслав Аброськин отметил, что благодаря оперативности полицейских злоумышленника удалось задержать через несколько часов после совершения нападения. Суд арестовал вора на 60 суток без права внесения залога.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что данный гражданин ранее неоднократно был осужден за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности, которые всегда совмещал с ограблением своих жертв. Последний срок за изнасилование преступник получил в 2009 году, уволился с мест отбывания наказания в 2014. Уже через два года снова был привлечен к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Следствие считает, что нападение на девушку в аптеке - это не единственный его преступление после освобождения из мест отбывания наказания. Поэтому полиция обращается ко всем гражданам, кто стал жертвой этого лица, дать показания в полиции по телефонам 102, (057) 93-80-00, или другим удобным для вас способом.