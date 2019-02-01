СБУ блокировала контрабанду наркотиков из стран Бенилюкса

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра Харьковщины наладил поставки из Европы крупных партий кокаина и амфетамина.
Наркотики злоумышленник заказывал на специализированных интернет-сайтах и под видом косметических средств получал через один из международных почтовых сервисов. «Товар» харьковчанин реализовывал через сеть дилеров в различных регионах страны.
Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного отправления из 150 граммами кокаина и шестью тысячами таблеток «экстази». Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черном рынке» составляет более двух с половиной миллионов гривен.
В рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Нациполициею и Государственной фискальной службой Украины.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: