01.02.2019 14:59

СБУ блокировала контрабанду наркотиков из стран Бенилюкса

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра Харьковщины наладил поставки из Европы крупных партий кокаина и амфетамина.



// ssu.gov.ua

Наркотики злоумышленник заказывал на специализированных интернет-сайтах и ​​под видом косметических средств получал через один из международных почтовых сервисов. «Товар» харьковчанин реализовывал через сеть дилеров в различных регионах страны.



Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного отправления из 150 граммами кокаина и шестью тысячами таблеток «экстази». Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черном рынке» составляет более двух с половиной миллионов гривен.



В рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.



Операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Нациполициею и Государственной фискальной службой Украины.