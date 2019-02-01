Главная Новости Криминал и происшествия На Новой Баварии сгорел частный дом
01.02.2019  16:01   

На Новой Баварии сгорел частный дом

Предварительная причина пожара – самодельная печь.


// ГСЧС

1 февраля в 6:46 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Ключевой, 3.

На выхов выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши дома на площади около 70 кв.м.

В 7:26 пожар был локализован и в 9:18 полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации самодельного отопительного прибора на твердом топливе.

Ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Криминал и происшествия На Алексеевке сгорела частная сауна 31.01 Криминал и происшествия Во время пожара в пятиэтажке пострадал 16-летний парень 30.01 Криминал и происшествия Гибель бездомного на пожаре: полиция квалифицировала происшествие
 
 

Видео

Харьков и «Cisco» будут сотрудничать в реализации «Умного города»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 