Предварительная причина пожара – самодельная печь.
1 февраля в 6:46 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Ключевой, 3.
На выхов выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши дома на площади около 70 кв.м.
В 7:26 пожар был локализован и в 9:18 полностью ликвидирован.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации самодельного отопительного прибора на твердом топливе.
Ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: