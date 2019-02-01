01.02.2019 16:01

На Новой Баварии сгорел частный дом

Предварительная причина пожара – самодельная печь.



// ГСЧС

1 февраля в 6:46 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Ключевой, 3.



На выхов выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши дома на площади около 70 кв.м.



В 7:26 пожар был локализован и в 9:18 полностью ликвидирован.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации самодельного отопительного прибора на твердом топливе.

Ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.