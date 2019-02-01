Главная Новости Криминал и происшествия Любовь к «королеве полей» может дорого обернуться для фермера
01.02.2019  15:11   

Любовь к «королеве полей» может дорого обернуться для фермера

Человек, самовольно засеял 97 га госземель кукурузой, предстанет перед судом.


agroreview.com
Как сообщает Прокуратура в Валковский районный суд направлен обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчину за самовольное занятие земли (ч.1 ст. 197-1 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Юрий Ковалев, подозреваемый в апреле прошлого года без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно засеял кукурузой 97 га государственных земель на территории одного из сельских советов Валковского района.
 
Незаконными действиями государству был нанесен 140 тыс. грн. убытков. Во время досудебного расследования под страхом уголовной ответственности человек добровольно возместил всю указанную сумму.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 6 месяцев ареста.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кукуруза, незаконный посев, харьков
 
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