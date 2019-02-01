01.02.2019 16:43

Сотни преступных группировок, более тысячи убийств: справляются ли с этим копы (ВИДЕО)

На совещании полицейские показали результаты работы



Сотни преступных группировок, более тысячи убийств: справляются ли с этим копы (ВИДЕО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, На проходящем в Харькове совещании Первый заместитель Председателя Нацполиции сообщил, что 2018 стал непростым для правоохранителей. В частности, это связано с совершением течение прошлого года ряда резонансных преступлений в отношении людей, которые занимают активную общественную позицию.

«Сложные резонансные преступления произошли в Киевской области, Херсонской, Запорожье, Одесской. Однако по всем из них результаты расследования. Благодаря слаженным действиям оперативников и следователей как на местном уровне, так и центрального аппарата Национальной полиции, большинство этих и других преступлений раскрыто. Хочу выразить благодарность за это сотрудникам полиции, которые участвовали в вскрытиях », - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что несмотря на состав ситуацию, с учетом длительных боевых действий на территории Украины, правоохранителям удалось обеспечить надлежащий уровень безопасности граждан. Так, в 2018 году продолжалась активная работа, направленная на изменение форм и методов работы полиции, реорганизации и образования «с нуля» новых подразделений.

«О наращивании потенциала полиции и действенность принятых мер свидетельствует постепенное уменьшение преступности. В общем по сравнению с 2017 годом количество совершенных преступлений уменьшилось на 7 процентов, а тяжких и особо тяжких - на 13 процентов. Уже второй год подряд у нас в стране самая низкая за все годы независимости количество совершенных умышленных убийств », - сообщил первый заместитель главы ведомства.

Так, в 2018 году в стране было совершено 463,3 тысячи преступлений - против почти полмиллиона уголовных преступлений, совершенных в 2017 году. Из этого количества тяжкими и особо тяжкими являются 172 000, в том числе - 1508 умышленных убийств. В то же время в 2017 году полицейские расследовали почти 198 000 тяжких и особо тяжких, из них - 1551 убийство.

По словам первого заместителя Председателя Нацполиции, возросла эффективность работы подразделений полиции по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Так, количество убийств, в которых лица преступников были установлены, в 2018 году выросла с 89% до 93%.

По словам первого заместителя главы Нацполиции, в прошлом году количество совершенных разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств сократилась на четверть. Свою роль в этом сыграла ряд превентивных отработок и активное использование мощностей видеоаналитики в полицейской работе.

«Благодаря тесному сотрудничеству с органами местной власти полиция Украина имеет возможность использовать более 10500 видеокамер, изображение с которых в онлайн-режиме передаются в ситуационных центров», - отметил Вячеслав Аброськин.

Он также сообщил, что в 2018 году Нацполиция усилила противодействие организованным формам преступности.

«Мы прекратили деятельность 258 групп, в полтора раза больше чем в 2017 году, и вышли на уровень 2012 по документированию преступных организаций. Это при том, что специального подразделения, которое бы занималось этим направлением, к 2018 году у нас не было », - сообщил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что каждый четвертый ОПГ действовала в сфере незаконного оборота наркотиков, четырнадцатый сфере общественной морали и торговли людьми, столько же занимались хищением бюджетных средств. Члены 11 групп причастны к организации незаконных операций с оружием, а 17 групп имели устойчивые коррумпированные связи.

«Действенность наших мероприятий подтверждает тот факт, что на сегодняшний день среди всех правоохранительных органов государства почти 80% организованных групп разоблачает именно Национальная полиция Украины», - подчеркнул первый заместитель Председателя Нацполиции.

Он подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, в работе ведомства есть ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения. Эти вопросы будут обсуждены в ходе сегодняшнего совещания. Полицейские нарабатывать ряд принципиальных решений для улучшения качества противодействия преступности.

Напомним, Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска.

Из 320 участников незаконных вооруженных формирований установлено местонахождение и задержано 270 из них. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов во время совещания по подведению итогов работы уголовного розыска в Харькове.

Сергей Тихонов сообщил, что работники ОКР принимают меры, направленные на недопущение перемещения через государственную границу диверсионно-разведывательных групп и их отдельных представителей. В частности, полиция Донецкой области ведет систематическую работу по выявлению, документированию и привлечению к уголовной ответственности лиц, входящих в состав незаконных вооруженных формирований, причастные к сепаратизму и терроризму.

«В течение прошлого года полицейские установили местонахождение и задержали 270 человек при содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, а также за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», - сообщил начальник Департамента уголовного розыска.

В то же время Сергей Тихонов отметил, что одним из важнейших аспектов деятельности полиции остается налаживание надлежащего и эффективного уровня противодействия незаконному обороту оружия.

«В результате боевых действия на востоке государства имели еще одно негативное последствие - насыщение« черного »рынка большим количеством оружия. Понимая масштабы проблемы, мы, прежде всего, усилили качественную составляющую работы по этому направлению », - подчеркнул Сергей Тихонов.

Он отметил, что активизации этой работы способствовали целевые оперативно-профилактические отработки, которые дважды проводились в прошлом году.

«В течение 2018 работники полиции задокументировано более 7,4 тысячи фактов незаконного оборота оружия и объявили о подзоры за более 6000 преступлений. Кроме того, с противоправного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, 62 гранатомета, более 1700 гранат, 163 мины и более 230 000 патронов », - сообщил Сергей Тихонов.