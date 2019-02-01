01.02.2019 15:47

На Салтовской линии метро останавливались поезда

Остановка движения составила около 10 минут.



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Из строя вышел один из составов, и его отбуксировали в депо.

«По причине неисправности электропоезда в 15:12 движение поездов по Салтовской линии было временно приостановлено. В 15:24 – движение восстановлено», – сообщили в метрополитене.