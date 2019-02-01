На Салтовской линии метро останавливались поезда

Остановка движения составила около 10 минут.
Из строя вышел один из составов, и его отбуксировали в депо.
«По причине неисправности электропоезда в 15:12 движение поездов по Салтовской линии было временно приостановлено. В 15:24 – движение восстановлено», – сообщили в метрополитене.
Угрозы жизни и безопасности пассажиров не было, отметили в метрополитене.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: