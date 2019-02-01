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01.02.2019  16:11   

ДТП за сутки: 63 аварий и более 300 нарушений ПДД

Пострадавших нет.


rbc.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции за минувшие сутки в Харькове и области произошло 63 ДТП
 
В результате аварий пострадавших нет.
 
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
 
За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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