01.02.2019 16:11

ДТП за сутки: 63 аварий и более 300 нарушений ПДД

Пострадавших нет.



rbc.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции за минувшие сутки в Харькове и области произошло 63 ДТП

В результате аварий пострадавших нет.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.