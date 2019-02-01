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01.02.2019  19:11   

Внимание! Кровавое ДТП под Харьковом: разыскиваются свидетели (ФОТО)

Харьковская полиция разыскивает свидетелей ДТП на трассе Чугуев-Меловое, в котором погибли четыре человека.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполиции,  правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
 
Авария произошла 9 апреля 12:40 возле поселка Шевченково.
 
Тогда лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Tucson и Daewoo Lanos.
 
В результате аварии погибла семья из Купянска - водитель легковушки, его жена и двое детей - 12-летний мальчик и девочка на два года младше.
 
Кроме того, пострадали пять человек из внедорожника - находившийся за рулем 60-летний мужчина, пассажиры 35, 39 и 60 лет, а также 11-летний ребенок.
 
Следователи было открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").
 
Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем трагедии, сообщить об этом в полицию любым удобным способом. 
 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смертельное дтп, розыск свидетелей, харьков, шевченково
 
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