02.02.2019 13:36

Мужчина, обидевшись на старушку, жестоко с ней расправился, забив до смерти камнем

Подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки взяли под стражу



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По требованию прокуратуры Чугуевский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце января этого года в одном из сел Чугуевского района.

По данным следствия, 64-летний мужчина нередко помогал будущей жертве по хозяйству, поэтому в день трагедии беспрепятственно попал к ее дому. Однако на этот раз подозреваемый пришел с другими намерениями – через личные обиды он решил убить 82-летнюю бабушку. Что именно побудило его на такую жестокость, теперь устанавливает следствие.

К преступлению мужчина подготовился заранее, прихватив с собой орудие убийства. Он бил пожилую женщину точильным камнем по голове, а чтобы старушка не сопротивлялась и не кричала, связал ее и заклеил рот липкой лентой.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.