02.02.2019 14:48

Под Харьковом пропала девушка (ФОТО)

Разыскивается Лилия Базарная.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Богодуховского отдела разыскивают Лилию Базарную, 2001 года рождения.

Девушка 01 февраля ушла из дома и до настоящего времени ее место пребывания не известно.

Приметы: на вид 19-21 год, рост 168 см, худощавого телосложения. Волосы ярко красные, но возможно девушка перекрасилась в черный цвет.

Была одета в ярко-синюю куртку, на капюшоне которой желтый искусственный мех, черные брюки с серебристой полосой, черную вязаную шапку с бубоном, черную обувь.

Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам 102, (05758) 32102 или другим удобным способом.