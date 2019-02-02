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02.02.2019  14:48   

Под Харьковом пропала девушка (ФОТО)

Разыскивается Лилия Базарная.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Богодуховского отдела разыскивают Лилию Базарную, 2001 года рождения.
 
Девушка 01 февраля ушла из дома и до настоящего времени ее место пребывания не известно.
 
Приметы: на вид 19-21 год, рост 168 см, худощавого телосложения. Волосы ярко красные, но возможно девушка перекрасилась в черный цвет.
 
Была одета в ярко-синюю куртку, на капюшоне которой желтый искусственный мех, черные брюки с серебристой полосой, черную вязаную шапку с бубоном, черную обувь.
 
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефонам 102, (05758) 32102 или другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, базарная, харьков
 
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