02.02.2019 15:16

Организатору покушения на полицейского скоро предъявят обвинение (ВИДЕО)

Об этом первый заместитель Главы Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 2 февраля, в Харькове после посещения медицинского учреждения, где находится раненый оперативник.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, два дня назад полицейский, на которого совершили вооруженное нападение, вышел из комы. Раненого посетили Вячеслав Аброськин и руководитель областного главка полиции Харьковщины Олег Бех.

Сейчас полицейский находится в реанимационном отделении, его состояние здоровья стабилизировалось и является удовлетворительным.

«Мы надеемся, что уже скоро он вернется на службу. Тем временем все подразделения харьковской полиции, Департамента уголовного розыска и других подразделений Национальной полиции Украины работают над раскрытием нападения. Уже в ближайшее время лицу, которые организовала это преступление, будет сообщено о подозрении», – сообщил Вячеслав Аброськин.

Напонми, что нападение было совершено 16 января этого года в Харькове. Работник Департамента уголовного розыска получил тяжелые ранения и все это время находился в коме..