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02.02.2019  15:16   

Организатору покушения на полицейского скоро предъявят обвинение (ВИДЕО)

Об этом первый заместитель Главы Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 2 февраля, в Харькове после посещения медицинского учреждения, где находится раненый оперативник.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, два дня назад полицейский, на которого совершили вооруженное нападение, вышел из комы. Раненого посетили Вячеслав Аброськин и руководитель областного главка полиции Харьковщины Олег Бех.
 
Сейчас полицейский находится в реанимационном отделении, его состояние здоровья стабилизировалось и является удовлетворительным.
 
«Мы надеемся, что уже скоро он вернется на службу. Тем временем все подразделения харьковской полиции, Департамента уголовного розыска и других подразделений Национальной полиции Украины работают над раскрытием нападения. Уже в ближайшее время лицу, которые организовала это преступление, будет сообщено о подозрении», – сообщил Вячеслав Аброськин.
 
Напонми, что нападение было совершено 16 января этого года в Харькове. Работник Департамента уголовного розыска получил тяжелые ранения и все это время находился в коме..
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, покушение на полицейского, харьков
 
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