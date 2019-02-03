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03.02.2019  10:12   

Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: сбит пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла 02 февраля около 01:00 на автодороге близ села Морозовка Балаклейского.


//hk.npu.gov.ua
ГУ Нацполиции обращается за помощью в розыске свидетелей дорожно-транспортного происшествия.
 
02 февраля около 01:00 на автодороге близ села Морозовка Балаклейского района неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода.
 
В результате ДТП погиб 23-летний мужчина.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Полиция обращается к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой сообщить информацию по телефонам: 102, 063-12-45-553 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, розыск свидетелей дтп, харьков
 
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