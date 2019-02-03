03.02.2019 10:12

Разыскиваются свидетели смертельного ДТП: сбит пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла 02 февраля около 01:00 на автодороге близ села Морозовка Балаклейского.



//hk.npu.gov.ua

ГУ Нацполиции обращается за помощью в розыске свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

02 февраля около 01:00 на автодороге близ села Морозовка Балаклейского района неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП погиб 23-летний мужчина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой сообщить информацию по телефонам: 102, 063-12-45-553 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22.