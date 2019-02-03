03.02.2019 11:37
Взрыв в руке: подобранна петарда внезапно травмировала парня
Житель пригорода Харькова в следующий раз подумает, прежде чем класть в карман найденное на улице.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что в селе Довжик Золочевского района подросток травмировался в результате использования пиротехнического изделия, поступила в Змиевского отдела 1 февраля около 22:00.
Прибыв на место вызова полицейские установили, что подросток в помещении клуба взорвал петарду, которая взорвалась у него в руках.
Ребенка госпитализировали, его диагноз сейчас уточняется. По предварительным данным у парня травма левой кисти и ожог роговицы левого глаза.
По словам потерпевшего, петарду он нашел на улице.
Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.