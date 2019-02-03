Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: водитель микрушки погубил женщину и травмировал еще трех (ФОТО)
03.02.2019  12:49   

Смертельное ДТП: водитель микрушки погубил женщину и травмировал еще трех (ФОТО)

Авто, в которое врезался шофер, выталкивали из сугроба.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает NR,  со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области, ДТП случилось около 08:00 2 февраля 2019 года на трассе Киев-Харьков-Должанский.
 
26-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и врезался в Таврию, которую в этот момент выталкивали из сугроба.
 
Одна из пассажирок легковушки погибла на месте, еще два человека получили травмы и были доставлены в неотложку.
 
Медики также госпитализировали и самого предполагаемого виновника аварии. 
 
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник:   ΝΡ
 Тэги:  смертельное дтп, погибла женщина, харьков
 
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