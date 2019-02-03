03.02.2019 12:49

Смертельное ДТП: водитель микрушки погубил женщину и травмировал еще трех (ФОТО)

Авто, в которое врезался шофер, выталкивали из сугроба.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает NR, со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области, ДТП случилось около 08:00 2 февраля 2019 года на трассе Киев-Харьков-Должанский.

26-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и врезался в Таврию, которую в этот момент выталкивали из сугроба.

Одна из пассажирок легковушки погибла на месте, еще два человека получили травмы и были доставлены в неотложку.

Медики также госпитализировали и самого предполагаемого виновника аварии.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос об открытии уголовного производства.