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03.02.2019  10:46   

Четверное ДТП на Алексеевке: двое столкнулись, еще парочка присоединилась (ФОТО)

Столкнулись Mitsubishi, ВАЗ, KIA и Cherry.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 02.02.2019 года, около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул.  Артиллерийская, 41.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Mitsubishi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.
 
На водителя автомобиля Mitsubishi патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУоАП.
 
Через несколько минут водитель автомобиля KIA не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.
 
На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУоАП.
 
Во время оформления ДТП, водитель автомобиля Cherry не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и столкнулся с автомобилем KIA.
 
На водителя автомобиля Cherry патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУоАП. 
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
Тэги:  четверное дтп, авария, харьков
 
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