03.02.2019 10:46

Четверное ДТП на Алексеевке: двое столкнулись, еще парочка присоединилась (ФОТО)

Столкнулись Mitsubishi, ВАЗ, KIA и Cherry.



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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 02.02.2019 года, около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Артиллерийская, 41.

По предварительной информации водитель автомобиля Mitsubishi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

На водителя автомобиля Mitsubishi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Через несколько минут водитель автомобиля KIA не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Во время оформления ДТП, водитель автомобиля Cherry не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и столкнулся с автомобилем KIA.

На водителя автомобиля Cherry патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал будет передан в суд.

В результате ДТП никто не пострадал.