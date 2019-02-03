03.02.2019 14:47

Одиноко жившего дедушку нашли без сознания дома (ФОТО)

Старичок отравился угарным газом и несколько дней пролежал на полу.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 січня в 19:35 в Киевский райотдел пришло сообщение от родственников, забеспокоившихся, что мужчина не выходит на связь.

Соседи сообщили, что из его квартиры 81-летнего харьковчанина слышен телевизор, а в подъездп - запах газа. Двері квартиры были заблокированы.

Полицейские сразу выехали по указанному адресу вместе с работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Путем взлома замков работники открыли дверь квартиры. На кухне возле газовой плиты лежал мужчина без сознания.Газ был перекрыт.

Установлено, что пенсионер включил газ для собственных нужд, и вдруг ему стало плохо и он потерял сознание.

Мужчина был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.