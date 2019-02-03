Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом задержали грабителя (ФОТО)
03.02.2019  15:38   

Под Харьковом задержали грабителя (ФОТО)

Копы поймали преступника, отнявшего телефон у несовершеннолетнего.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 января в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя города Лозовая. Заявитель рассказал, что неизвестный вихопивз рук его 8-летнего сына мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Утром 1 февраля в ходе отработки территории полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
 
Им оказался 34-летний безработный местный житель.
 
Злоумышленник признался в совершении преступления.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, отнял телефон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 Криминал и происшествия Житель пригорода и гастролер ограбили женщину (ФОТО) 29.01 Криминал и происшествия Ограбление на Московском проспекте: патрульные задержали нападавшего с добычей 25.01 Криминал и происшествия В полиции рассказали, как вышли на след грабителей ювелирки (ВИДЕО)
 
 

Видео

Харьков планирует принять участие в форуме построения смарт-сити в Амстердаме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 