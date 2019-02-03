03.02.2019 15:38

Под Харьковом задержали грабителя (ФОТО)

Копы поймали преступника, отнявшего телефон у несовершеннолетнего.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 января в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя города Лозовая. Заявитель рассказал, что неизвестный вихопивз рук его 8-летнего сына мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся.

Вещественные доказательства изъяты.

Утром 1 февраля в ходе отработки территории полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Им оказался 34-летний безработный местный житель.

Злоумышленник признался в совершении преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.