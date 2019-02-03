03.02.2019 11:38

Под Харьковом хулиганы облили машину кислотой (ФОТО)

Сообщение об этом появилось в социальных сетях.



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Как сообщили в социальной сети в Чугуеве была облита кислотой машина - хозяйка машины отреагироала на выходку:

"За что? Я не занимаюсь подвозом людей на Харьков и т. д.

Неделю машина стояла под подъездом и вот. Если это соседи, что ж так грязно и по скотски.

Есть вопрос - можно обсудить цивилизованно.

В декабре 2018 порезали шины, теперь эта фигня. Заявление в полицию написано по факту. Аннализирую кто и за что", - написала женщина.