Под Харьковом хулиганы облили машину кислотой (ФОТО)

Сообщение об этом появилось в социальных сетях.
Как сообщили в социальной сети в Чугуеве была облита кислотой машина - хозяйка машины отреагироала на выходку:
"За что? Я не занимаюсь подвозом людей на Харьков и т. д.
Неделю машина стояла под подъездом и вот. Если это соседи, что ж так грязно и по скотски.
Есть вопрос - можно обсудить цивилизованно.
В декабре 2018 порезали шины, теперь эта фигня. Заявление в полицию написано по факту. Аннализирую кто и за что", - написала женщина.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и слабый гололед.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
влажн.:
давл.:
ветер: