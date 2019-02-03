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03.02.2019  13:16   

На рынке Барабашово обрушилась часть кровли (ФОТО)

Об этом сообщили пользователи соцсетей.


//t.me/h_saltovka
 Социальные сети сообщают об обрушении части кровли на рынке Барабашова.
 
"На "Барике" утро начинается не с кофе. Очередное обрушение кровли на болоте, BZT ряды, сегодня утром", - написал очевидец.
 
Как сообщает NR, в пресс-службе торгового центра факт происшествия подтвердили. Инцидент произошел в воскресенье утром.
 
В результате деформации и частичного обрушения несущих конструкций кровли один из рядов был заблокирован. 
 
"В настоящее время завершена оперативная экспертная оценка ситуации и вскоре будут начаты работы по расчистке торгового ряда. По предварительной информации, они будут завершены до понедельника", - говорится в сообщении.
Тэги:  обрушилась кровля, барабашово, харьков
 
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