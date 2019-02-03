03.02.2019 12:07

Два школьника чуть не остались в ледяном плену болотистого озера (ФОТО)

Школьники оказались в ледяной ловушке на озере близ Мерефянского шоссе, из которой их выручили спасатели.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 02 февраля в 15:14 на номер «101» поступило сообщение, что на замерзшем озере близ Мерефянського шоссе двое несовершеннолетних детей нуждаются в помощи.

К месту вызова сразу были направлены подразделения 41-й и 2-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На месте вызова было обнаружено двух подростков на расстоянии около 50 метров от береговой линии, которые попали в ледово – болотистую ловушку и не могут самостоятельно покинуть ее. Избавление значительно осложняли невозможность подъезда, сильная заснеженность, густое зарастания камышом и болотистая характеристика местности.

Используя спасательные жилеты, лестницу палку и подручные средства (доски) сотрудники ГСЧС доставили подростков на берег. Ими оказались ученики девятого класса местной школы, проживающих поблизости.

С подростками было проведено разъяснительную работу и доставили их домой на пути возвращения спасателей в подразделение.