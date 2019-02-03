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03.02.2019  12:07   

Два школьника чуть не остались в ледяном плену болотистого озера (ФОТО)

Школьники оказались в ледяной ловушке на озере близ Мерефянского шоссе, из которой их выручили спасатели.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 02 февраля в 15:14 на номер «101» поступило сообщение, что на замерзшем озере близ Мерефянського шоссе двое несовершеннолетних детей нуждаются в помощи.
 
К месту вызова сразу были направлены подразделения 41-й и 2-й пожарно-спасательной части ГСЧС.
 
На месте вызова было обнаружено двух подростков на расстоянии около 50 метров от береговой линии, которые попали в ледово – болотистую ловушку и не могут самостоятельно покинуть ее. Избавление значительно осложняли невозможность подъезда, сильная заснеженность, густое зарастания камышом и болотистая характеристика местности.
 
Используя спасательные жилеты, лестницу палку и подручные средства (доски) сотрудники ГСЧС доставили подростков на берег. Ими оказались ученики девятого класса местной школы, проживающих поблизости.
 
С подростками было проведено разъяснительную работу и доставили их домой на пути возвращения спасателей в подразделение.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  чуть не утонули, спасение школьников, харьков
 
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