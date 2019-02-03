03.02.2019 14:02

Под Харьковом погибла женщина, отравившись угарным газом (ФОТО)

Пожар произошел вечером в субботу в частном доме.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 02 февраля в 20:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошла в частном доме по адресу: c. Дальняя Шебелинка, ул. Центральная, 56.

К месту происшествия было направлено дежурное подразделение 23-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне в составе 5 спасателей и местная пожарная команда поселка Андреевка.

На момент прибытия спасателей пламенем было охвачено жилой дом на площади 40 кв.м.

При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1946 года рождения.

По предварительной информации она получила смертельное отравление угарным газом.

В 21:03 пожар был локализован, в 23:56 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.