Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом погибла женщина, отравившись угарным газом (ФОТО)
03.02.2019  14:02   

Под Харьковом погибла женщина, отравившись угарным газом (ФОТО)

Пожар произошел вечером в субботу в частном доме.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 02 февраля в 20:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошла в частном доме по адресу: c. Дальняя Шебелинка, ул. Центральная, 56.
 
К месту происшествия было направлено дежурное подразделение 23-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне в составе 5 спасателей и местная пожарная команда поселка Андреевка.
 
На момент прибытия спасателей пламенем было охвачено жилой дом на площади 40 кв.м.
 
При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома, 1946 года рождения.
 
По предварительной информации она получила смертельное отравление угарным газом.
 
В 21:03 пожар был локализован, в 23:56 полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара выясняется.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, отравилась женщина, харьков, дальняя шебелинка
 
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