Вероятный убийца пытался скрыться из Харькова на автобусе

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, благодаря помощи неравнодушных харьковчан.
Вероятного преступника патрульным удалось задержать благодаря оперативному обращению граждан.
Сообщение об убийстве мужчины в Основянском районе города Харькова полицейские получили утром 3 февраля. Пообщавшись с гражданами, патрульным удалось установить как выглядел предполагаемый преступник.
Впоследствии, мужчину, который подпадал под ориентировку, полицейские обнаружили и задержали на автовокзале в Слободском районе города.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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