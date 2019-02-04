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04.02.2019  08:50   

Вероятный убийца пытался скрыться из Харькова на автобусе

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, благодаря помощи неравнодушных харьковчан.


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Вероятного преступника патрульным удалось задержать благодаря оперативному обращению граждан.

Сообщение об убийстве мужчины в Основянском районе города Харькова полицейские получили утром 3 февраля. Пообщавшись с гражданами, патрульным удалось установить как выглядел предполагаемый преступник.

Впоследствии, мужчину, который подпадал под ориентировку, полицейские обнаружили и задержали на автовокзале в Слободском районе города.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Источник:   Партульная полиция
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, автовокзал, следствие, патрульные, убийство
 
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