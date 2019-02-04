Главная Новости Криминал и происшествия В центре города задержан злоумышленник, промышлявший грабежами на улицах Харькова
04.02.2019  09:09   

В центре города задержан злоумышленник, промышлявший грабежами на улицах Харькова

По «горячим следам» патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к разбойным нападениям и грабежам.


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Как сообщается на официальной странице регионального ведомства в соцсетях, днем 3 февраля полицейские получили сообщение о разбое, произошедшего в переулке Классическом.

По предварительной информации, неизвестный нанес телесные повреждения заявителю, открыто завладел деньгами в размере около 600 гривен, мобильным телефоном и сумкой с личными вещами гражданина, после чего скрылся.

На поиски злоумышленника были ориентированы экипажи патрульной полиции.

В результате отработки вызова полисмены обнаружили мужчину, который подпадал под описания потерпевшего.

Для проведения соответствующих следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия, на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отдела полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  разбой, ограбление, харьков, шевченковский, полиция, задержание
 
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