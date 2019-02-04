В центре города задержан злоумышленник, промышлявший грабежами на улицах Харькова

По «горячим следам» патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к разбойным нападениям и грабежам.
Как сообщается на официальной странице регионального ведомства в соцсетях, днем 3 февраля полицейские получили сообщение о разбое, произошедшего в переулке Классическом.
По предварительной информации, неизвестный нанес телесные повреждения заявителю, открыто завладел деньгами в размере около 600 гривен, мобильным телефоном и сумкой с личными вещами гражданина, после чего скрылся.
На поиски злоумышленника были ориентированы экипажи патрульной полиции.
В результате отработки вызова полисмены обнаружили мужчину, который подпадал под описания потерпевшего.
Для проведения соответствующих следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия, на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отдела полиции.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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