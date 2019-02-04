04.02.2019 09:28

На Академика Павлова водитель Mercedes влетел в бордюр

По сообщению патрульной полиции - в результате ДТП никто не пострадал.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 3 февраля около 14:20 на улице Академика Павлова, 120 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил наезд на заснеженный бордюрный камень.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.