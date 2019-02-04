Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове будут судить «кукурузных вымогателей» - прокуратура
04.02.2019  11:13   

В Харькове будут судить «кукурузных вымогателей» - прокуратура

Фермера и его помощников, желавших «проучить» соседа за якобы украденный урожай будут судить за вымышленную кражу и вымогательство.


// facebook

Прокуратура утвердила обвинительное заключение мужчинам, подозреваемым в разбойном нападении и вымогательстве.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось осенью прошлого года в одном из сел Богодуховского района.

Местный фермер увидел, что на его поле исчез урожай кукурузы. В краже он заподозрил местного жителя.

Бизнесмен пожаловался на проблемы знакомому с уголовным прошлым. Тот предложил проучить вора и заставить его возместить убытки. К делу мужчины привлекли еще одного друга. Втроем они отправились к потенциальному преступнику и требовали 30 тыс. грн. за украденную кукурузу.

 Пострадавший отрицал свою причастность к краже, однако незваные гости не поверили ему. Товарищи фермера били жертву, запугивали пистолетом, а затем облили бензином его машину и угрожали сжечь. Пострадавший был вынужден согласиться на их условия.

 В дальнейшем после передачи части суммы в рамках проведения негласных следственных действий преступников задержали.

 Обвинительный акт в настоящее время находится в производстве Дергачевского районного суда. Дело слушать коллегия судей.

 Справка:

 Фермеру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство), его товарищам - вымогательство и разбой (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, разбой, вымогательство, урожай, рейдерство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Криминал и происшествия Мать с сожителем, пытавшие 3-летнюю дочку, предстанут перед судом 31.01 Криминал и происшествия Кофе с психотропами и экскурсия по Харькову закончилась заключением 29.01 Криминал и происшествия Подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок (фото)
 
 

Видео

Харьков планирует принять участие в форуме построения смарт-сити в Амстердаме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 