В Харькове будут судить «кукурузных вымогателей» - прокуратура

Фермера и его помощников, желавших «проучить» соседа за якобы украденный урожай будут судить за вымышленную кражу и вымогательство.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение мужчинам, подозреваемым в разбойном нападении и вымогательстве.
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось осенью прошлого года в одном из сел Богодуховского района.
Местный фермер увидел, что на его поле исчез урожай кукурузы. В краже он заподозрил местного жителя.
Бизнесмен пожаловался на проблемы знакомому с уголовным прошлым. Тот предложил проучить вора и заставить его возместить убытки. К делу мужчины привлекли еще одного друга. Втроем они отправились к потенциальному преступнику и требовали 30 тыс. грн. за украденную кукурузу.
Пострадавший отрицал свою причастность к краже, однако незваные гости не поверили ему. Товарищи фермера били жертву, запугивали пистолетом, а затем облили бензином его машину и угрожали сжечь. Пострадавший был вынужден согласиться на их условия.
В дальнейшем после передачи части суммы в рамках проведения негласных следственных действий преступников задержали.
Обвинительный акт в настоящее время находится в производстве Дергачевского районного суда. Дело слушать коллегия судей.
Справка:
Фермеру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство), его товарищам - вымогательство и разбой (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 УК Украины).
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