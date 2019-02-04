04.02.2019 11:13

В Харькове будут судить «кукурузных вымогателей» - прокуратура

Фермера и его помощников, желавших «проучить» соседа за якобы украденный урожай будут судить за вымышленную кражу и вымогательство.



// facebook

Прокуратура утвердила обвинительное заключение мужчинам, подозреваемым в разбойном нападении и вымогательстве.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось осенью прошлого года в одном из сел Богодуховского района.

Местный фермер увидел, что на его поле исчез урожай кукурузы. В краже он заподозрил местного жителя.

Бизнесмен пожаловался на проблемы знакомому с уголовным прошлым. Тот предложил проучить вора и заставить его возместить убытки. К делу мужчины привлекли еще одного друга. Втроем они отправились к потенциальному преступнику и требовали 30 тыс. грн. за украденную кукурузу.

Пострадавший отрицал свою причастность к краже, однако незваные гости не поверили ему. Товарищи фермера били жертву, запугивали пистолетом, а затем облили бензином его машину и угрожали сжечь. Пострадавший был вынужден согласиться на их условия.

В дальнейшем после передачи части суммы в рамках проведения негласных следственных действий преступников задержали.

Обвинительный акт в настоящее время находится в производстве Дергачевского районного суда. Дело слушать коллегия судей.

Справка:

Фермеру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство), его товарищам - вымогательство и разбой (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 УК Украины).