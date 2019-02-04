04.02.2019 11:31

Полет Mercedes в сугроб засняли очевидцы (ВИДЕО)

Водитель Mercedes на большой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги.



// Facebook

Авария произошла 3 февраля, видео очевидцы разместили в соцсетях.



На записи видно, как автомобиль на большой скорости пытается проскочить перекресток улиц Академика Павлова и Стуса (Механизаторской) на мигающий желтый и, уходя олт столкновения с начинающий поворот автомобилей, резко уходит вправо, залетает на газон и еще метров 20 проезжает по снегу.



