Полет Mercedes в сугроб засняли очевидцы (ВИДЕО)

Водитель Mercedes на большой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги.
Авария произошла 3 февраля, видео очевидцы разместили в соцсетях.
На записи видно, как автомобиль на большой скорости пытается проскочить перекресток улиц Академика Павлова и Стуса (Механизаторской) на мигающий желтый и, уходя олт столкновения с начинающий поворот автомобилей, резко уходит вправо, залетает на газон и еще метров 20 проезжает по снегу.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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