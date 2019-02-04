На Салтовке обвалилась крыша в кооперативном гараже: рассказали о состоянии пострадавших (ФОТО)

ЧП произошло днем 2 февраля в гаражном кооперативе «Каскад-2» на улице Зубенко (Тимуровцев), 35г.
Установлено, что крыша обрушилась под натиском большого количества снега.
В результате обрушения 81 и 41-летние мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, у 41-летнего мужчины ушиб грудной клетки, он получил помощь амбулаторно и покинул больницу. У 81-летнего мужчины рана на темени, от госпитализации он отказался.
Также механических повреждения получили 2 автомобиля.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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