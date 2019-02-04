Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке обвалилась крыша в кооперативном гараже: рассказали о состоянии пострадавших (ФОТО)
04.02.2019  11:57   

На Салтовке обвалилась крыша в кооперативном гараже: рассказали о состоянии пострадавших (ФОТО)

ЧП произошло днем 2 февраля в гаражном кооперативе «Каскад-2» на улице Зубенко (Тимуровцев), 35г.


// Нацполиция

Установлено, что крыша обрушилась под натиском большого количества снега.

В результате обрушения 81 и 41-летние мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, у 41-летнего мужчины ушиб грудной клетки, он получил помощь амбулаторно и покинул больницу. У 81-летнего мужчины рана на темени, от госпитализации он отказался.

Также механических повреждения получили 2 автомобиля.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обвалилась крыша, полиция, харьков
 
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