04.02.2019 11:57

На Салтовке обвалилась крыша в кооперативном гараже: рассказали о состоянии пострадавших (ФОТО)

ЧП произошло днем 2 февраля в гаражном кооперативе «Каскад-2» на улице Зубенко (Тимуровцев), 35г.



// Нацполиция

Установлено, что крыша обрушилась под натиском большого количества снега.

В результате обрушения 81 и 41-летние мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, у 41-летнего мужчины ушиб грудной клетки, он получил помощь амбулаторно и покинул больницу. У 81-летнего мужчины рана на темени, от госпитализации он отказался.

Также механических повреждения получили 2 автомобиля.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.