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04.02.2019  12:27   

Полиция расследует взрыв котла под Харьковом

Событие квалифицировано как несчастный случай.


// Нацполиция

Напомним, 3 февраля в селе Русская Лозовая Дергачевского района в результате взрыва котла погибла женщина.

Предварительно, взрыв в домовладении произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления.

От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте.

Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, взрыв, полиция, харьков
 
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