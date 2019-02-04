Полиция расследует взрыв котла под Харьковом

Событие квалифицировано как несчастный случай.
Напомним, 3 февраля в селе Русская Лозовая Дергачевского района в результате взрыва котла погибла женщина.
Предварительно, взрыв в домовладении произошел из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления.
От полученных травм 35-летняя жительница дома погибла на месте.
Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
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