Главная Новости Криминал и происшествия Возле выхода из метро столкнулись шесть автомобилей (ВИДЕО)
04.02.2019  12:59   

Возле выхода из метро столкнулись шесть автомобилей (ВИДЕО)

Авария произошла около половины девятого вечера 2 февраля на ул. Академика Павлова, 160.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda при буксовании автомобиля М 408 нарушил правила обгона, а именно выехал на встречную полосу.

После чего автомобиль М 408 совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении, а затем – с припаркованными автомобилями ВАЗ-21091, Volkswagen, Great Wall и автомобилем ВАЗ-11193.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Honda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Криминал и происшествия ДТП за сутки: 30 аварий и почти 300 нарушений ПДД 04.02 Криминал и происшествия Полет Mercedes в сугроб засняли очевидцы (ВИДЕО) 04.02 Криминал и происшествия На Академика Павлова водитель Mercedes влетел в бордюр
 
 

Видео

Харьков планирует принять участие в форуме построения смарт-сити в Амстердаме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 