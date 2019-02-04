04.02.2019 12:59

Возле выхода из метро столкнулись шесть автомобилей (ВИДЕО)

Авария произошла около половины девятого вечера 2 февраля на ул. Академика Павлова, 160.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Honda при буксовании автомобиля М 408 нарушил правила обгона, а именно выехал на встречную полосу.

После чего автомобиль М 408 совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении, а затем – с припаркованными автомобилями ВАЗ-21091, Volkswagen, Great Wall и автомобилем ВАЗ-11193.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Honda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.