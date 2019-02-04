Главная Новости Криминал и происшествия Сюрприз в капусте: в колонию доставили посылку с запрещенной начинкой
04.02.2019  14:32   

Сюрприз в капусте: в колонию доставили посылку с запрещенной начинкой

1 февраля в Покровской исправительной колонии (№ 17) пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.


// Facebook/khadptspress

В посылке, поступившей осужденному А. от гражданки А., в белокочанной капусте был обнаружен мобильный телефон и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  наркотики, колония, харьков
 
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