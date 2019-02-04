04.02.2019 14:32

Сюрприз в капусте: в колонию доставили посылку с запрещенной начинкой

1 февраля в Покровской исправительной колонии (№ 17) пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.



// Facebook/khadptspress

В посылке, поступившей осужденному А. от гражданки А., в белокочанной капусте был обнаружен мобильный телефон и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.



По факту изъятия неизвестного вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.