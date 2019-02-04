Сюрприз в капусте: в колонию доставили посылку с запрещенной начинкой

1 февраля в Покровской исправительной колонии (№ 17) пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
В посылке, поступившей осужденному А. от гражданки А., в белокочанной капусте был обнаружен мобильный телефон и полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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