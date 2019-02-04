04.02.2019 15:15

Заместителя директора «Харьковоблэнерго», на которого недавно совершили покушение, выписали из больницы

Учитывая, что нападавших не интересовали личные вещи потерпевшего, ряд аналитиков связывает покушение с тем, что в соответствии с планами приватизации на 2019 год правительство планирует продать 65% акций регионального монополиста.



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Заместителя директора «Харьковоблэнерго», на которого совершили покушение, выписали из больницы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

«Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, его выписали из больницы», - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности второго злоумышленника и задержания подозреваемых.

Напомним, неизвестные пытались убить заместителя директора АО «Харьковоблэнерго», когда мужчина возвращался домой. Пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы совершения преступления устанавливаются. В то же время в полиции сообщили, что нападавшие не пытались ограбить свою жертву.

Как сообщал УНН , полиция обнародовала фоторобот и устанавливает личность и местонахождение одного из подозреваемых в покушении на убийство заместителя директора АО "Харьковоблэнерго".