Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулся грузовик с песком
04.02.2019  16:29   

Под Харьковом перевернулся грузовик с песком

ДТП произошло на Окружной дороге в районе Баварии.


// Патрульная полиция

В патрульной полиции расскащзали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 4 февраля около 11:00.

По предварительной информации, на Окружной дороге перевернулся КамАЗ с песком.

Пострадавших в  ДТП нет.

На водителя автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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