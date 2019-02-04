Под Харьковом перевернулся грузовик с песком

ДТП произошло на Окружной дороге в районе Баварии.
В патрульной полиции расскащзали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 4 февраля около 11:00.
По предварительной информации, на Окружной дороге перевернулся КамАЗ с песком.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажн.:
давл.:
ветер: