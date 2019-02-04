04.02.2019 16:18

Кровь на снегу: братья-разбойники чуть не убили дедушку из-за консервов и 200 гривен (ФОТО)

В Ледном неравнодушные харьковчане и копы скрутили двух мужчин, напавших на пожилого мужчину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 2 февраля около 19:00 в переулке Горянском.

Злоумышленники подошли к 69-летнего пенсионера, сбили его с ног и ударили в лицо.

Когда 69-летний мужчина потерял сознание, они завладели его сумкой, в которой находились деньги в сумме 200 гривен и две банки с консервированными фруктами.

В ходе отработки территории города работники полиции 3 февраля задержали двух жителей Харьковского района, причастных к совершению преступления.

Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.