Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на снегу: братья-разбойники чуть не убили дедушку из-за консервов и 200 гривен (ФОТО)
04.02.2019  16:18   

Кровь на снегу: братья-разбойники чуть не убили дедушку из-за консервов и 200 гривен (ФОТО)

В Ледном неравнодушные харьковчане и копы скрутили двух мужчин, напавших на пожилого мужчину.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 2 февраля около 19:00 в переулке Горянском.
 
Злоумышленники подошли к 69-летнего пенсионера, сбили его с ног и ударили в лицо.
 
Когда 69-летний мужчина потерял сознание, они завладели его сумкой, в которой находились деньги в сумме 200 гривен и две банки с консервированными фруктами.
 
В ходе отработки территории города работники полиции 3 февраля задержали двух жителей Харьковского района, причастных к совершению преступления.
 
Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.
 
В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кровь, убийство дедушки, харьков, ледное
 
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