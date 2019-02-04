В пригороде Харькова - пожар

Согласно сообщениям в социальных сетях, есть погибшие
Как сообщают социальные сети: "Прямо сейчас спасатели тушат пожар в микрорайоне Авиатор. Горит частное домовладение, и к сожалению, уже обнаружены двое погибших."
В другом информируют о пожарных машинах, едущих в ту сторону примерно в 15:45.
Ранее в Чугуеве имел место пожар на кладбище, в доме больной женщины и на полигоне.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажн.:
давл.:
ветер: