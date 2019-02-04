Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова - пожар
04.02.2019  16:41   

В пригороде Харькова - пожар

Согласно сообщениям в социальных сетях, есть погибшие


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Как сообщают социальные сети: "Прямо сейчас спасатели тушат пожар в микрорайоне Авиатор. Горит частное домовладение, и к сожалению, уже обнаружены двое погибших."

В другом информируют о пожарных машинах, едущих в ту сторону примерно в 15:45.

Ранее в Чугуеве имел место пожар на кладбище, в доме больной женщины и на полигоне

Тэги:  пожар, погибшие, харьков, чугуев
 
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