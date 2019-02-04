04.02.2019 17:01

На Алексеевке пожарные спасли 93-летнюю бабушку

4 февраля в 9:25 сообщили о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме по улице Штурмовой, 34.



// ГСЧС

С огнем боролись 12 спасателей на двух автоцистернах и автолестнице.

Когда пожарные прибыли на вызов, в одной из комнат квартиры на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

В это время в квартире находилась хозяйка квартиры, женщина 1925 года рождения. Она не смогла самостоятельно покинуть задымленную квартиру и через открытое окно просила о помощи.

Спасатели с помощью приставной лестницы вынесли бабушку из задымленного помещения на улицу. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в 4-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.



Пожар локализован в 9:45 и в 10:46 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.