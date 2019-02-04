На Алексеевке пожарные спасли 93-летнюю бабушку

4 февраля в 9:25 сообщили о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме по улице Штурмовой, 34.
С огнем боролись 12 спасателей на двух автоцистернах и автолестнице.
Когда пожарные прибыли на вызов, в одной из комнат квартиры на первом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.
В это время в квартире находилась хозяйка квартиры, женщина 1925 года рождения. Она не смогла самостоятельно покинуть задымленную квартиру и через открытое окно просила о помощи.
Спасатели с помощью приставной лестницы вынесли бабушку из задымленного помещения на улицу. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в 4-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.
Пожар локализован в 9:45 и в 10:46 ликвидировано полностью. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажн.:
давл.:
ветер: