04.02.2019 18:46

Погулял, так погулял: травма головы, сотрясение мозга и другие повреждения

Полицейские выясняют, что случилось с мужчиной в одном из харьковских клубов.



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Как сообщили в ГУ Нацполиции, пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 3 февраля в 21:41.

Предварительно, 33-летний мужчина получил травмы в результате падения с высоты собственного роста в заведении в переулке Мясном в Харькове.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.