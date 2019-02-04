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04.02.2019  18:46   

Погулял, так погулял: травма головы, сотрясение мозга и другие повреждения

Полицейские выясняют, что случилось с мужчиной в одном из харьковских клубов.


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Как сообщили в ГУ Нацполиции, пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
 Сообщение о происшествии поступило в полицию 3 февраля в 21:41. 
 
Предварительно, 33-летний мужчина получил травмы в результате падения с высоты собственного роста в заведении в переулке Мясном в Харькове.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.  Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Тэги:  травмы от падения, расследование, харьков
 
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