Главная Новости Криминал и происшествия Кто-то хотел убить трех щенков тоса-ину, оставив умирать в поле (ФОТО, ВИДЕО)
04.02.2019  19:49   

Кто-то хотел убить трех щенков тоса-ину, оставив умирать в поле (ФОТО, ВИДЕО)

В поле, за километр до ближайшего жилья, были найдены три обреченных щенка, из которых в живых оставался только один.


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Как сообщают социальные сети, третьего февраля к волонтерам, занимающимся спасением животных, поступил вызов: в Кутузовке в поле найдены три полугодовалых щенка породы тоса-ину.
 
Отметим, что эта порода считается национальной гордостью Японии.
 
Двое из щенков были мертвы. Третий, выживший, охранял своих мертвых брата и сестру. Лаял и облизывал их тела. Находился в стрессовом состоянии.
 
До ближайшей деревни 1 км.
 
Всех троих доставили в клинику, все имеют клеймо и чип.  Следов насилия на мертвых собаках нету.
 
По чипу мы вышли на заводчицу, которая утверждает, что в пятницу продала сразу 4 щенков перекупщикам. 
 
Она утверждает, что контактных данных перекупщиков у нее нет, как и  договора.
 
Сейчас спасатели ищут 4 щенка.
 
Живой щенок сейчас находится на домашней передержке, испуган. 
 
В клинике осмотрели, на вид здоровый, кроме того, что имеет воспаление третьего века.  Сдали анализ крови.
 
Тэги:  убийство, хотели убить щенков, харьков
 
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