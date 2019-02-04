04.02.2019 19:49

Кто-то хотел убить трех щенков тоса-ину, оставив умирать в поле (ФОТО, ВИДЕО)

В поле, за километр до ближайшего жилья, были найдены три обреченных щенка, из которых в живых оставался только один.



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Как сообщают социальные сети, третьего февраля к волонтерам, занимающимся спасением животных, поступил вызов: в Кутузовке в поле найдены три полугодовалых щенка породы тоса-ину.

Отметим, что эта порода считается национальной гордостью Японии.

Двое из щенков были мертвы. Третий, выживший, охранял своих мертвых брата и сестру. Лаял и облизывал их тела. Находился в стрессовом состоянии.

До ближайшей деревни 1 км.

Всех троих доставили в клинику, все имеют клеймо и чип. Следов насилия на мертвых собаках нету.

По чипу мы вышли на заводчицу, которая утверждает, что в пятницу продала сразу 4 щенков перекупщикам.

Она утверждает, что контактных данных перекупщиков у нее нет, как и договора.

Сейчас спасатели ищут 4 щенка.

Живой щенок сейчас находится на домашней передержке, испуган.

В клинике осмотрели, на вид здоровый, кроме того, что имеет воспаление третьего века. Сдали анализ крови.