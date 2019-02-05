Главная Новости Криминал и происшествия Разозлился и поломал ребра старику-соседу
05.02.2019  12:42   

Разозлился и поломал ребра старику-соседу

Полицейские под Харьковом задержали злоумышленника избиение пожилому мужчине


twitter.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 54-летний житель Волчанского района в ходе ссоры на почве неприязненных отношений избил своего соседа.
 
Врачи диагностировали у 78-летнего пострадавшего закрытый перелом ребер.
 
Задержали злоумышленника сотрудники Волчанского отдела полиции во время комплексной отработки территории Харьковской области.
 
Установлено, что между соседями возникла ссора, поэтому 54-летний преступник нанес пенсионеру многочисленные телесные повреждения.
 
Задержанный не отрицал своей вины и признался в содеянном. 
 
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленные средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избил, поломал ребра, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Власть В Харькове мужчина избил женщину, перепутав с воровкой 14.01 Криминал и происшествия На Харьковщине сотрудник райадминистрации избил женщину прямо в церкви 17.11 Криминал и происшествия Незнакомец избил несовершеннолетнюю и устроил ей порно-фотосессию, пока та была без сознания
 
 

Видео

В польском консульстве пересмотрели требования к украинским страховым компаниям.
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 