05.02.2019 12:42

Разозлился и поломал ребра старику-соседу

Полицейские под Харьковом задержали злоумышленника избиение пожилому мужчине



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 54-летний житель Волчанского района в ходе ссоры на почве неприязненных отношений избил своего соседа.

Врачи диагностировали у 78-летнего пострадавшего закрытый перелом ребер.

Задержали злоумышленника сотрудники Волчанского отдела полиции во время комплексной отработки территории Харьковской области.

Установлено, что между соседями возникла ссора, поэтому 54-летний преступник нанес пенсионеру многочисленные телесные повреждения.

Задержанный не отрицал своей вины и признался в содеянном.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленные средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.