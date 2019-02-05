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05.02.2019  08:50   

Нервный закладчик в харьковском подъезде «накурил» себе штраф и реальный срок

16 свертков с веществом похожим на наркотическое обнаружили харьковские патрульные у курильщика в одном из подъездов на Салтовке


// facebook

Утром 4 февараля, патрулируя город, в одном из подъездов дома на Салтовском шоссе полицейские увидели гражданина, который курил сигареты.

Во время общения с патрульными человек заметно нервничал. Как выяснилось, у гражданина находились свертки с неизвестным веществом.

Всего полицейские обнаружили 16 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.

Для проведения необходимых следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Также полицейские составили на мужчину административный протокол по ст. 175-1 «Курение табачных изделий в запрещенных местах».

Следственная группа, по результатам расследования выпишет свой протокол.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестр, закладка, полтция, патрульные
 
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