Нервный закладчик в харьковском подъезде «накурил» себе штраф и реальный срок

16 свертков с веществом похожим на наркотическое обнаружили харьковские патрульные у курильщика в одном из подъездов на Салтовке
Утром 4 февараля, патрулируя город, в одном из подъездов дома на Салтовском шоссе полицейские увидели гражданина, который курил сигареты.
Во время общения с патрульными человек заметно нервничал. Как выяснилось, у гражданина находились свертки с неизвестным веществом.
Всего полицейские обнаружили 16 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.
Для проведения необходимых следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Также полицейские составили на мужчину административный протокол по ст. 175-1 «Курение табачных изделий в запрещенных местах».
Следственная группа, по результатам расследования выпишет свой протокол.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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