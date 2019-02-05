В ходе отработки полицейские Харькова задержали мужчину за совершение разбойного нападения

Злоумышленник ударил несколько раз железной арматурой 58-летнего харьковчанина и завладел мобильным телефоном и деньгами потерпевшего.
В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского района совместно с нарядом патрульной службы обнаружили и задержали 38-летнего неработающего жителя города Харькова. У злоумышленника было изъято мобильный телефон и личные вещи заявителя.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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