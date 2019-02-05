05.02.2019 09:35

В ходе отработки полицейские Харькова задержали мужчину за совершение разбойного нападения

Злоумышленник ударил несколько раз железной арматурой 58-летнего харьковчанина и завладел мобильным телефоном и деньгами потерпевшего.



://hk.npu.gov.ua

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского района совместно с нарядом патрульной службы обнаружили и задержали 38-летнего неработающего жителя города Харькова. У злоумышленника было изъято мобильный телефон и личные вещи заявителя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.