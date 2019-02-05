Главная Новости Криминал и происшествия В ходе отработки полицейские Харькова задержали мужчину за совершение разбойного нападения
05.02.2019  09:35   

В ходе отработки полицейские Харькова задержали мужчину за совершение разбойного нападения

Злоумышленник ударил несколько раз железной арматурой 58-летнего харьковчанина и завладел мобильным телефоном и деньгами потерпевшего.


://hk.npu.gov.ua

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского района совместно с нарядом патрульной службы обнаружили и задержали 38-летнего неработающего жителя города Харькова. У злоумышленника было изъято мобильный телефон и личные вещи заявителя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестр грабеж, арматура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Криминал и происшествия Нервный закладчик в харьковском подъезде «накурил» себе штраф и реальный срок 04.02 Криминал и происшествия Вероятный убийца пытался скрыться из Харькова на автобусе 01.02 Криминал и происшествия Мать с сожителем, пытавшие 3-летнюю дочку, предстанут перед судом
 
 

Видео

В Харькове планируют открыть дневной центр оказания помощи жертвам насилия
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 